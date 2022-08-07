ثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، موقف المملكة المشرف في الحفاظ على المقدسات.

الدفاع عن المقدسات الإسلامية:

وقال الرئيس العام في تصريحات اليوم: إن هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ وهي ثابتة في مواقفها المشرفة في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والعناية بها والذود والدفاع عنها.

وفي ختام حديثه سأل السديس الله– العلي القدير- أن يبارك في جهود قادة هذه البلاد المباركة، وأن يعينهم ويوفقهم، وأن يبقيهم ذخرًا للإسلام والمسلمين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

موقف سعودي واضح:

وجاء الموقف السعودي الصادر من الخارجية السعودية واضحًا ومباشرًا إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة؛ مستنكرًا الهجوم الغادر ومدينًا لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلًا عن وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.