جاء الإعلان عن إعادة تشكيل المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مؤخرًا، مواكبة للنقلة النوعية التي تشهدها رئاسة الحرمين في تتويج الشباب وتمكين المرأة، ورفع مستوى التنظيم والتشغيل المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتعظيم صناعة القرار في رئاسة الحرمين.

تفعيل نشاطات المجلس وبلورة الخطط النوعية

وفعّل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس سريعًا نشاط المجلس، بترؤسه اجتماع المجلس الموحد لإعداد وبلورة الخطط والمبادرات النوعية للحرمين ومعالجة المعوقات فضلًا عن حث الأعضاء على بذل أقصى الجهود لخدمة المعتمرين والزوار، وحوكمة أعمال الإدارات والوكالات، وتعضيد البرنامج التقنية والذكية وتطوير المشاريع ورفع جودة الخدمات، من منطلق دورها الريادي في خدمة ضيوف الرحمن.

الحوكمة والجودة وتسخير التقنيات لخدمة القاصدين

وأوضح الرئيس العام أن المجلس الموحد الذي يعتبر أعلى المجالس الاستشارية للرئاسة، سيكون بمثابة المجلس الشوري لصناعة القرار، لمواكبة التطورات والنقلة النوعية وفق تطلعات القيادة الرشيدة، والتي حرصت على تعزير الرؤية النهضوية والتنموية الطموحة الرؤية 2030 والتي وضعهتها الرئاسة نبراسًا لها في خدمة الحرمين وقاصديهما؛ إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وأتمتة الأعمال والحوكمة والتي انعكست إيجابيًا على تقديم الخدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار للحرمين.

قيادات شبابية مؤهلة مدعومة بتفكير نوعي

والمجلس الاستشاري الموحد هو هيئة شورية، تتألف من قيادات الرئاسة المخضرمة الشبابية والنسائية أصحاب الخبرات والتأهيل العلمي والتفكير النوعي الإبداعي ويناقش أبرز الخدمات والخطط والبرامج والمبادرات التي تقدم لقاصدي الحرمين، وتحسين وتطوير المشاريع المتعلقة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق خطط وأهداف الرئاسة على المدى المتوسط والبعيد وفق خطط استراتيجية نوعية لضمان تنفيذ كافة مهام وأعمال الرئاسة لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم أجمع. يذكر أن المجلس الاستشاري الموحد يعقد بشكل دوري لمناقشة وتطور وتحسين الخدمات المقدمة في الحرمين.