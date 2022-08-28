أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن جائزة باسم رئاسة الحرمين لأفضل مشروع إنساني للشباب والشابات لريادة الأعمال، وتشكيل مجلس شبابي ونسائي لرواد الأعمال، فضلًا عن إطلاق مبادرة العناية برواد الأعمال في الحرمين.

جاء ذلك خلال جلسة النقاش الذي عقدت في الرئاسة بعنوان “رواد أعمال الحرم ريادة وإثراء”، بالتزامن مع اليوم العالمي لرواد الأعمال.

تعزيز الأفكار الابتكارية

وقال الدكتور السديس إن الرئاسة حرصت على تعزيز الأفكار الابتكارية والتي يتميز بها منسوبوها من تميز وإبداع، لافتًا إلى أن الدعم والاستثمار في المال البشري إنما هو للوصول للعالمية بأقصى أبعدها والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة.

اهتمام القيادة الكريمة

وأوضح أن ريادة الأعمال حظيت باهتمام كبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين لدعم شباب الأعمال وتحفيزهم، مؤكدًا أن الرؤية المباركة ٢٠٣٠ هي الرافعة المحورية لريادة الأعمال وتحفيز الشباب للتميز والإبداع.

وأشار إلى أن رئاسة الحرمين تبنت مشروع ريادة الأعمال، وأطلقت مجموعة من المبادرات المحفزة والداعمة لرواد الأعمال في الحرمين دعما للابتكار والإبداع والتميز في منظومة الحرمين، مؤكدًا أن إطلاق جائزة باسم رئاسة الحرمين لأفضل مشروع إنساني للشباب والشابات لريادة الأعمال، وتشكيل مجلس شبابي ونسائي لرواد الأعمال سيكون محفزًا لمنسوبي الرئاسة لتعظيم ريادة الأعمال.

حزم البرامج التطويرية

وأردف الرئيس العام قائلًا إن الرئاسة طرحت العديد من حزم البرامج التطويرية والمبادرات التحولية لعوامل النمو والنجاح وتعظيم ريادة الأعمال مخرجاته مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

وناقشت الحلقة ستة محاور رئيسية هي التحول الرقمي في المنظومة التشغيلية، والتحول الرقمي في المنظومة الدينية والتوجيهية والإرشادية، والتحول الرقمي في المنظومة التعليمية، والتحول الرقمي في منظومة الحشود والأمن والسلامة، والتحول الرقمي في المنظومة الإثرائية.