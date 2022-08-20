وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإطلاق برنامج الحوكمة تحقيقاً للريادة وتعزيزًا للإبداع.

هدف البرنامج:

وأوضح السديس أن البرنامج يستهدف حوكمة الأعمال وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء، وتعزيز نقاط القوة والإبداع، وتجويد المخرجات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030.

متابعة تنفيذ البرامج:

وأكد الرئيس العام على متابعة تنفيذ كافة الوكالات للبرنامج والمنطلقات التي تم اعتمادها، وذلك لما له من أثر في الارتقاء بالمنظومة المؤسسية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.