وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتوفير وسيلة مواصلات لنقل طلاب وطالبات الحرمين الشريفين مع توفير وجبة إفطار لهم؛ وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي 1444هـ.

تشجيع طلاب العلم:

وجاء التوجيه في إطار تشجيع طلاب العلم والعمل على تسخير كافة سبل الراحة لرفع تحصيلهم العلمي، من أجل خلق بيئية علمية مساعدة ترتقي إلى التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة.

ودعا الشيخ السديس المولى -عز وجل- أن يوفق الطلاب والطالبات، وأن يجزل لهم عظيم الأجر والمثوبة، وأن يوفق القائمين على التعليم في الحرمين الشريفين ويعينهم على أداء مهامهم.