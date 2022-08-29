دخل نادي السد القطري منافسًا مع النصر للتعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان اسم بيانيتش ارتبط بمغادرة برشلونة في ظل عدم حاجة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لخدماته في الموسم الجديد 2022/2023.

جارسيا مهتم بضم نجم برشلونة

وبحسب موقع Cope الإسباني فإن المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر مهتم بضم بيانيتش مطالبًا إدارة النصر بالتحرك لحسم الصفقة قبل تحرك نادي السد القطري.

الصحفي المشهور والمتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور ذكر أن النصر على استعداد لدفع راتب سنوي يتراوح من 7 إلى 8 ملايين دولار أمريكي لإقناع اللاعب البوسني بالانضمام إلى النصر.

وكشفت تقارير أن جارسيا المدير الفني لأصفر الرياض؛ هو من يقود مفاوضات التعاقد مع ميراليم، في الصيف الحالي.

مسيرة ميراليم بيانيتش

ولعب النجم البوسني في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل يوفنتوس وروما الإيطاليين، وأولمبيك ليون الفرنسي، حيث سجل طوال مسيرته الاحترافية، 73 هدفًا وصنع 111 آخرين، خلال 576 مباراة رسمية.