تباينت ردود العديد من المغردين على سؤال حول ماهية السعادة والذي تصدر الترند السعودي تحت وسم :”السعادة مال أو حب” حيث جاءت الردود خارج الخيارات التي طرحها مقدم السؤال.

ماهية السعادة

وقال حساب فوائد الطريفي:” أكثر الناس لا يفرق بين (المتعة) و (السعادة) ويبحثون عن السعادة في المتعة، فإذا انتهت لذتهم ضاقت صدورهم وبالإيمان تتحقق السعادة وإن غابت المتعة”، أما مغرد آخر فقد علق بالقول:” السعادة تعتمد علينا أنفسنا”.

السعادة في رضا الرحمن

بينما قال كريم الشريف: “خلي الناس تفتكرك وتفتكر أيامك بالخير، عشان سيرة الإنسان بتدوم أطول من عمره”، بينما قال مغرد آخر: “السعاده في رضا الله رب العالمين”.

الأم معنى السعادة

وقالت مغردة حول فضل الأم: “بَعض السعادة: حُب وجميع السعادة: أُم!!! بعد فراق الأم يصبح القلب فارغًا حتى من حبِّ الحياة، تموت كل المعاني، وينطفئُ نور الدرب، وتندفن السعادة تحت الثرى، فالحياة دون ” أُم ” تحتاج الكثير الكثير من الصبر، رحم الله أمّي، وجبر قلبي وقلوبكم وقلب كل فاقد”.