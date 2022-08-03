تأهل منتخب السعودية تحت 20 عامًا إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد الفوز على المنتخب الفلسطيني بخماسية دون رد.

السعودية تتألق بخماسية

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأخضر بثنائية دون رد عبر محمد سليمان واللاعب عبدالله رديف.

وفي الشوط الثاني، واصل اللاعب مصعب الجوير التألق مقدمًا التمريرات الحاسمة للاعبي الأخضر، ليصنع الهدف الثالث الذي سجله عبدالله رديف في الدقيقة الـ65.

وفي الدقيقة الـ67، صنع مصعب الجوير الهدف الرابع للأخضر الذي أحرزه اللاعب عبدالعزيز العليوة بعد الانفراد بحارس مرمى المنتخب الفلسطيني.

واختتم صالح الرحماني خامس أهداف المنتخب السعودي بالدقيقة الـ88، ليعبر الأخضر إلى النهائي في انتظار الفائز من مباراة مصر والجزائر التي تُقام مساء اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

نهائي كأس العرب للشباب سيقام يوم السبت المقبل بين السعودية والفائز من مباراة مصر والجزائر.