أنهى المنتخب السعودي للشباب الشوط الأول من مباراته أمام فلسطين متفوقًا بثنائية دون رد في نصف نهائي كأس العرب للشباب.

د45' الهدف الثاني لـ السعودية عن طريق عبدالله رديف السعودية 2 × 0 فلسطين#SSC | #كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/4gBbExyMXr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 3, 2022

ويسعى الأخضر إلى الفوز والعبور للمباراة النهائية، للحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.

وتقدم الأخضر بهدفين عبر كل من محمد سليمان وعبدالله رديف.

وسيواجه الأخضر في حال عبوره إلى النهائي الفائز من مباراة مصر والجزائر.