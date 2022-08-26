كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن استيراد المملكة نحو 320 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 57% من واردات العام الماضي كاملًا.

وبلغ عدد المركبات المستوردة إلى المملكة خلال 2021 نحو 562 ألف مركبة، مقابل نحو 546 ألف مركبة في 2021، مسجلة ارتفاعًا 2.9%.

أهم الدول المستورد منها:

وبحسب الهيئة، فإن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وتركيا وفرنسا، نقلًا عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.

شروط استيراد السيارات:

ويسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 أعوام فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف “3.5 طن فأقل”، و10 أعوام لشاحنات النقل الثقيل “أكثر من 3.5 طن”، ويتم احتسابها تنازليًا باستثناء العام الحالي.

فيما يمنع استيراد المركبات السالفج التي تعرضت لغرق أو حادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقًا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك.