سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية، والتابع لـ S&P Global، قراءة عند 56.3 نقطة في الشهر الماضي، متراجعاً بسبعة أعشار النقطة المئوية عن قراءة شهر يونيو، علماً بأن أي قراءة للمؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة تشير إلى النمو.

ارتفاع مستويات التوظيف:

وارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، بدعم من زيادة متسارعة في الطلبيات الجديدة على مختلف مجالات الأعمال، بحسب العربية.

كما نما معدل توفير فرص العمل في المملكة بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر من عام 2019، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.

انخفاض معدل البطالة:

كان معدل البطالة للسعوديين قد انخفض بنسبة 0.9% مقارنة الربع الرابع من عام 2021 ليصل إلى 10.1% للربع الأول من عام 2022 بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وكذلك انخفض إجمالي معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6.0% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.