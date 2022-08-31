تتضاعف كمية البيانات بشكل مهول في كل عام وقد أصبحت أدوات معالجة المعلومات وتحليلها بجانب تقنيات التخزين متطلبات حاسمة لأي دولة لديها استراتيجية واضحة للتحول الرقمي والسعودية ليست استثناءً من ذلك، وبالفعل، فقد أنشأت مجتمع تكنولوجيا المعلومات الذكي الذي يعتمد على الحوسبة السحابية والذي يدعم ويسرع التحول الرقمي في المملكة.

وقالت صحيفة The Rahnuma الهندية إنه في السنوات الأخيرة، تحولت العديد من الحكومات والمنظمات حول العالم إلى الحوسبة السحابية لإيجاد توازن بين الأمان وسرعة المعاملات، وقد قدرت دراسة أجرتها شركة الأبحاث MarketsandMarkets Research أن اعتماد الخدمات السحابية سينمو بنسبة 16.3% بين 2021-2026.

السعودية تصنع عصرًا جديدًا من الحكومات الإلكترونية

وتابع التقرير: وبالنظر إلى السعودية، باعتبارها رائدة في مجال تطوير الخدمات السحابية، نجد أن استثمارها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة، قد أعدها جيدًا لعصر جديد من الحكومات الإلكترونية، وهو إطار يعود بالفائدة على المواطنين والحكومة والاقتصاد.

وقال الخبراء إن الحكومة السعودية كانت استباقية في نهجها لتنفيذ التقنيات الرقمية التي تقود التنويع الاقتصادي وتعزز الابتكار وبناء اقتصاد رقمي مزدهر.

ويجري التحول إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة بشكل سريع وذلك بفضل العديد من المباريات التي قامت بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وساعد ذلك على ربط المملكة باقتصاد رقمي مزدهر، وزيادة الابتكار والشمولية والاستدامة والنمو.

وتابع التقرير: اعتماد الحوسبة السحابية هو أكثر من مجرد تبني تقنية جديدة، إنه تغيير تنظيمي شامل، ويتعلق الأمر بوضع استراتيجية تقنية جديدة وتحديد طرق جديدة للعمل والخضوع لعمليات تغيير تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا، وبالتالي جذب الاستثمارات وتمكين الابتكار وتعزيز المرونة وتوسع النمو.

وأردف التقرير قائلًا: اعتماد التكنولوجيا السحابية، مثل أي اعتماد آخر للتكنولوجيا، يتطلب أيضًا تغييرًا ثقافيًا، ويشمل ذلك تدريب القوى العاملة وزيادة مهاراتها من أجل التأكد من أن الموظفين يعرفون كيفية الاستفادة القصوى من الأدوات الجديدة.

أهمية تقنية الحوسبة السحابية

الأمان هو السمة الأساسية والأكثر أهمية لهذه التقنية، كما أنها توفر المرونة وقابلية التوسع والوصول إلى أحدث التقنيات، مما يمكّن الفرق من الابتكار بشكل أسرع.