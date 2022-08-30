أعلنت الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد) بمدينة الرياض التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مجالات التدريب:

– التسويق والاتصال المؤسسي.

– تقنية المعلومات.

– المالية والمحاسبة.

– إدارة المخاطر.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الموارد البشرية.

– التصميم الجرافيكي.

المؤهلات المطلوبة:

– درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

– خريج حديث (للسعوديين).

– لم يسبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية آخر 6 أشهر.

نبذة عن تمهير:

– برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.

مزايا برنامج تمهير:

1- مكافأة مالية (3,000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ولحملة الدبلوم (2,000) ريال شهرياً.

2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

3- دورات تدريبية إلكترونية.

4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا