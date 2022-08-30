أعلنت الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد) بمدينة الرياض التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
مجالات التدريب:
– التسويق والاتصال المؤسسي.
– تقنية المعلومات.
– المالية والمحاسبة.
– إدارة المخاطر.
– نظم المعلومات الإدارية.
– الموارد البشرية.
– التصميم الجرافيكي.
المؤهلات المطلوبة:
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
– خريج حديث (للسعوديين).
– لم يسبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية آخر 6 أشهر.
نبذة عن تمهير:
– برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
مزايا برنامج تمهير:
1- مكافأة مالية (3,000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ولحملة الدبلوم (2,000) ريال شهرياً.
2- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
3- دورات تدريبية إلكترونية.
4- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا
اترك تعليقاً