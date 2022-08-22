أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022م، وجاء في الإعلان أن الشركة سجلت، خلال الربع الثاني من عام 2022م، إيرادات تشغيلية بلغت 19.40 مليار ريال مقارنة بمبلغ 18.58 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 4.4%، فيما بلغ إجمالي الربح 6.54 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 6.45 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 1.3%.

الربح التشغيلي

وأوضحت أن الربح التشغيلي بلغ 5.86 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 6.13 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 4.4% ، أما صافي الربح فبلغ 5.50 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 5.82 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 5.5%.

وحققت الشركة، خلال النصف الأول من عام 2022م، إيرادات تشغيلية بلغت 32.93 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 31.93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 3.1%، فيما بلغ إجمالي الربح 9.18 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 9.39 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 2.2%، وبلغ الربح التشغيلي8.07 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 8.41 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 4%، أما صافي الربح فبلغ 7.02 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 7.52 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 6.6%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية، في نهاية النصف الأول من عام 2022م، 252.7 مليار ريال.

وبينت أن صافي الربح العائد للأسهم العادية عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 3.8 مليارات ريال سعودي، بلغ 3.2 مليارات ريال، وذلك مقابل صافي ربح بمبلغ 3.7 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبناءً عليه، بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 م 0.77 ريال مقابل ربح 0.89 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

صافي الربح

وعزت “السعودية للكهرباء” الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022م، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بشكل أساس، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وارتفاع مخصص الذمم المدينة تأثرا بارتفاع متوسط أعمار الذمم المدينة، مبينةً أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية عوض جزئيًا عن الارتفاع في التكاليف التشغيلية المدفوعة بنمو الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” المهندس خالد القنون: “جاء الأداء المالي مدعومًا بارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو استهلاك الطاقة الكهربائية من القطاع التجاري والصناعي والحكومي وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي بالمملكة خلال العام الحالي، وذلك إضافة إلى استمرار النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 202 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2022م، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى أكثر 10.7 ملايين مشترك”.

وأضاف المهندس القنون: “نحرز تقدمًا جيدًا باستمرارنا في ضخ الاستثمارات في تحديث الشبكة الكهربائية وأتمتتها، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الكهربائية والتوسع الضروري للشبكة، إضافة إلى ذلك، تستمر الإصلاحات المالية والتنظيمية والهيكلية في إحداث تأثير إيجابي على عملياتنا وأداءنا التشغيلي وهذا يمكننا من المساهمة في أهداف قطاع الكهرباء المتمثلة في رفع جودة وموثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلك النهائي، مع المساهمة بشكل إيجابي في الاستدامة البيئية بالتوافق مع خطط رؤية المملكة 2030”.