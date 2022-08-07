انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الأخضر يتقدم في مباراة السعودية ومصر:

وبدأت مباراة السعودية ومصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط من الأخضر لهز الشباك مبكرًا، إلا أنه لم يشكل خطورة على المرمى.

وحصل المنتخب المصري على ركلة حرة عند الدقيقة 17، إلا أن عبدالله رديف تدخل وأبعدها، ولعب مصعب الجوير كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 22، ولكنها مرت أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، قبل أن ينجح عبدالعزيز العليوة في هز الشباك عند الدقيقة 45 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ومصر بتقدم الأخضر بهدف.

المنتخب المصري يتعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح صلاح الدين باشا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضغط الأخضر بحثًا عن التقدم، مرت تسديدة خطيرة بجانب القائم.

وأطلق ماجد هاني تسديد قوية أبعدها محمد الدوسري، ونفذ عبدالرحمن رشدان كرة ثابتة للمنتخب المصري مرت بجوار القائم، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الثاني من مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب بالتعادل ويتم لعب أشواط إضافية.