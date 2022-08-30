بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 21 – 27 أغسطس 2022م, 142.718.000 عملية ، بقيمة 11586.188.000 ريال، مقابل 10.191.094.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

مبيعات الملابس والأحذية

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.151.000 بقيمة 950.138.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.071.000 بقيمة 352.464.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 195.000 بقيمة 890.087.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 750.000 بقيمة 246.062.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.924.000 بقيمة 664.696.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.256.000 بقيمة 672.698.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.025.000 بقيمة 300.750.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 694.000 بقيمة 252.718.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.159.000 بقيمة 91.091.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 196.000 بقيمة 186.862.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17.854.000 بقيمة 1.193.096.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.260.000 بقيمة 336.210.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 39.474.000 بقيمة 1.479.535.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 32.917.000 بقيمة 1.584.559.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 420.000 بقيمة 86.459.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.934.000 بقيمة 646.872.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 18.401.000 بقيمة 1.651.893.000 ريال.

نقاط البيع على مستوى المدن

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 38.117.000 بقيمة 3.687.801.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.985.000 بقيمة 448.576.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.332.000 بقيمة 452.834.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.922.000 بقيمة 196.424.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.556.000 بقيمة 175.548.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.8272.000 بقيمة 202.679.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.455.000 بقيمة 277.668.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في 3.151.000 بقيمة 360.962.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.479.000 بقيمة 612.523.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.114.000 بقيمة 1.808.977.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 50.780.000 بقيمة 3.362.195.000 ريال.