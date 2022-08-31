استعرض تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، الوضع في سوق الخضار المركزي في الرياض وسيطرة العمالة الأجنبية عليه.

فيديو | رغم قرار التوطين وعلى لسان مستهلك في سوق الخضار: "السعودي" لا يستطيع العمل في السوق بسبب العمالة #الراصد pic.twitter.com/IYSv17zHMw — الراصد (@alraasd) August 30, 2022

حق المواطنين في النشاط:

ويأتي ذلك على الرغم من القرار الصادر بمنح المواطنين حق العمل والتجارة بهذا النشاط، حيث إنه رغم القرار المشار إليه، فإنه لا وجود له على أرض الواقع.

كلهم أجانب:

وقال مستوق: إن السوق لا يوجد بها سعوديون بل كل المتواجدين بها أجانب.

ورأى آخر أن المواطنين ربما لا يكون لديهم خبرة كافية للعمل بتلك السوق.