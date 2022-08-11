قال أستاذ القانون التجاري، الدكتور مشعل السمحان، إن بتكوين باعتباره عملة رقمية مشفرة، هو أصل آمن، ولا مركزي، وغير ملموس، وله قيمة عند أهله.

فيديو | أستاذ القانون التجاري د.مشعل السمحان: البتكوين عالم مختلف عن العملات الرقمية المشفرة ويستطيع الأفراد والشركات إنشاء عملات خاصة بها #برنامج_اليوم pic.twitter.com/uoo9OJpHfZ — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 11, 2022

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: “البيتكوين مميز في عالم العملات الرقمية، والتي يبلغ عددها حوالي 15 ألف عملة، فهو له تعاملات وأنظمة وعالم مختلف، عن العالم الآخر من العملات الرقمية المشفرة”.

وأكمل: “أي شخص أو مؤسسة يستطيع إصدار عملة مشفرة، وتنزيلها في المنصات الموجودة،بشرط إقناع المنظمة بأن المشروع ضخم وله مشروع أرباح ضخم، وبعض المنصات تشترط أن يكون المشروع مسجل لدى الجهات الحكومية”.

ولفت إلى أن في بعض الدول الأوربية يمكن لأي شخص فتح شركة في ظروف ساعات، وبعد ذلك إذا قدم الشخص لمنصات العملات الرقمية بمشروع مسجل في دولة أوربية يستطيع الإقناع.