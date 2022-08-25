تعرض السودان لخسائر فادحة بالمليارات، وذلك بعد أن أتلفت السيول التي اجتاحت ولاية الجزيرة أكثر من 10 آلاف فدان بها.

بعد إتلاف السيول لأكثر من 10 آلاف فدان في ولاية الجزيرة.. #السودان يتعرض لخسائر بالمليارات وقد يلجأ إلى استيراد الفول والذرة والبصل من الخارج#العربية pic.twitter.com/Qmz8rIvnPn — العربية (@AlArabiya) August 25, 2022

خسائر ضخمة

ووفقًا لقناة “العربية”، أصيب مشروع الجزيرة ــ الأضخم في السودان والأكثر تعقيدًا للأزمات التي ظلت تواجهه منذ عقود ــ بخسائر ضخمة، ما قد تلجأ البلاد إلى استيراد الفول والذرة والبصل من الخارج.

وقال أحد المزارعين في مشروع الجزيرة إنه خسر أكثر من مليار في المساحة الزراعية الخاصة بالقطن حوال 12 فدانًا، بالإضافة إلى 400 إلى 500 مليون في 6 أفدنة للذرة.

نقص أنواع الخضر

ويصل حجم خسائر المزراعين بولاية الجزيرة إلى أكثر من 10 آلاف فدان، والآثار تمتد إلى بقية الولايات حيث ثتمثل في نقص الفول والذرة والبصل.

وأوضح مزارع آخر أن اقتصاد السودان يعتمد على مشروع الجزيرة، وتدمرت الأفدنة بعد أن غمرتها السيول جميعها.

وحسب قناة “العربية”، قد يلجأ السودان إلى استيراد بعض أنواع الخضر بعد تلف محاصيلها في ولاية الجزيرة، كما قد تلجأ الأسواق إلى زيادة الأسعار حال نقص الإمدادات.