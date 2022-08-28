أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلاد لتلامس 100 وفاة.

آلاف الأسر داخل مراكز إيواء.. #العربية ترصد أوضاع المتضررين جراء السيول المدمرة في #السودان pic.twitter.com/YwiAzc8vmA — العربية (@AlArabiya) August 28, 2022

حصيلة ثقيلة للضحايا:

وقال المجلس القومي للدفاع المدني في السودان في بيان صادر اليوم الأحد: إن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 99 قتيلًا ونحو 94 إصابة.

وتفوق الحصيلة الجديدة عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي، حيث شهدت وفاة أكثر من 80 شخصًا في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.

📌 فيضانات وسيول السودان

اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه #فيضانات_وسيول_السودان pic.twitter.com/A922ZM2etx — بو عمران _ Omran🅾️🅱️ (@Omran97682614) August 20, 2022

أضرار مادية:

وإلى جانب الخسائر البشرية، قال السودان: إن الفيضانات ألحقت أضرارًا مادية كبيرة، إذ دمرت بشكل كامل أكثر من 18 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بينما تضرر ما لا يقل عن 25 ألف منزل بشكل جزئي. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى تضرر أكثر من 146 ألف شخص جراء الفيضانات.

اتساع نطاق الكارثة:

ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن السلطات السودانية حذرت من اتساع نطاق الكارثة، خاصة أن 10 ولايات سودانية باتت متضررة، بعدما كان العدد مقتصرًا على 6 ولايات.

وأضافت أن هناك توقعات باستمرار الفيضانات الغزيرة والسيول، علاوة على تهديد ارتفاع مناسيب النيلين في السودان.

ويخشى السودانيون أن تسوء الأوضاع الإنسانية، مع استمرار الفيضانات، حيث يبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.