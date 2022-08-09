شدد رئيس نادي النصر السابق، صفوان السويكت، على صعوبة موقف الاتحاد في “قضية التسجيلات”، التي تخص المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

السويكت يُعلق على الأزمة:

وعلق صفوان السويكت على هذه الأزمة، قائلًا: “بعد الاطلاع على تفاصيل القرار بكل تجرد ومهنية.. الدفوع القانونية الاتحادية لن تصمد”.

وتابع الرئيس النصراوي السابق حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “يبدو أن الشق أكبر من الرقعة، وأظن أن الأسوأ لم يأتِ بعد.. والله أعلم”.

إيقاف حمدالله ومعاقبة الاتحاد:

وأعلنت لجنة الاحتراف مؤخرًا عن إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد مسؤولي الاتحاد، حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد المهاجم المغربي ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدم تسجيلات تؤكد ذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).