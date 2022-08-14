باشرت مديرية البيئة والمحمية البحرية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وبالتعاون مع الهيئة البحرية ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث بالأردن، عملها بالتحقق من مصدر تلوث محدود بمادة زيتية في منطقة رصيف ميناء الحاويات.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، قال مفوض البيئة والسياحة في السلطة نضال المجالي، إن “التحقق حدد بصورة أولية مصدر التلوث الناجم عن إحدى السفن المهيأة للاصطفاف”.

حجز الباخرة

وأضاف المجالي أنه تم التوجيه بحجز الباخرة للمقتضى القانوني حتى صدور نتائج التحقيق النهائية.

وأشار إلى أنه تم إيقاف المصدر كليًا والكشف على الأرصفة والشواطئ، وما زال العمل جاريًا على معالجة التلوث المحصور بأحد أطراف أرصفة ميناء الحاويات، إلى جانب عدد من البقع صغيرة المساحة والمتحركة في البحر باتجاه الشاطئ الجنوبي.

عدم الإضرار بالحياة البحرية

وأكد المجالي أن العمل مستمر بأعلى جاهزية وتشاركية لضمان عدم إلحاق الضرر بالحياة البحرية والتجمعات المرجانية، لصغر حجم البقع المنتشرة والتي تسير بسرعة حسب حركة الموج باتجاه الجنوب.

وتوقع إزالة آثار التلوث كافة خلال الساعات القادمة مع استمرار المراقبة لإزالة البقع الصغيرة المنتشرة.