أفادت قناة العربية بأنه تم السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا موسى الأسود بالجيزة.

حريق كنيسة أبو سيفين:

وأقيمت مراسم تأبين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في كنيستين أخريين، في العاصمة المصرية.

وكان بيان سابق للكنيسة قد ذكر أن الجنازات سوف تقام في “كنيسة العذراء” الأثرية بالوراق وكنيسة “السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل” بالوراق.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم في حريق غربي القاهرة، غالبيتهم قضوا بسبب التدافع أثناء الهروب.

وأعلنت السلطات المصرية وفاة 41 شخصًا، وإصابة 16 شخصًا آخرين في حريق هائل شب صباح الأحد بكنيسة “أبو سيفين” بحي إمبابة بالجيزة.