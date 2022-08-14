أظهر مقطع فيديو رصدت “المواطن” تداوله على نطاق واسع، السيول وهي تغمر حديقة جبل أُحد في المدينة المنورة.

طقس اليوم:

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.

ونشر المركز صور الرادارات التي توضح تأثر أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنور بأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار.