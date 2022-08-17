وزعت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، المظلات لقاصدات البيت الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف.

تخفيف من أشعة الشمس

وقال الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير، إن منسوبات الوكالة يقمن بتوزيع المظلات على قاصدات البيت العتيق في بادرة إنسانية نبيلة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس أثناء تأديتهن للمناسك التعبدية بروحانية.

ورفعت الجفير موفور الشكر لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على اهتمامها وحرصها؛ لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام في ضرورة تجويد المنظومة النسائية والارتقاء بها بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة في ايصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.