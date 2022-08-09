تسعى إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، للتعاقد مع مهاجم سيلتا فيغو الإسباني، سانتي مينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يقترب من ضم سانتي مينا

ولفت الصحافي الإيطالي شبكة سكاي سبورت”، رودي جاليتي إلى أن إدارة نادي الشباب توصلت لاتفاق مبدئي مع سانتي مينا، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي.

وأشار جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مدرب الشباب فيسنتي مورينو طلب من الإدارة حسم الصفقة، وبالفعل تقدمت بعرض رسمي إلى سيلتا فيغو، وسيتم دراسة الأمر حاليًا.

ويلعب المهاجم الإسباني صاحب الـ26 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيغو منذ عام 2019، قادمًا من فالنسيا، ويُشارك مع المنتخب الإسباني منذ عام 2013.

الشباب يستعد للموسم الجديد

ويخوض نادي الشباب معسكرًا في ماربيا الإسبانية، ويخوض خلاله مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس، أملًا في التحضير بشكل مميز للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).