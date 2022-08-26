يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تفوقه ضد الباطن، ضمن منافسات دوري المحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الشباب ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الباطن، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ولعب الشباب ضد الباطن 10 مرات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا كبيرًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 8 مرات، وخسر مرتين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تحيق الفوز مرتين خلال أول 3 مواجهات جمعت بينهما، قبل أن ينتفض الليوث ويحقق 7 انتصارات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

استعدادات الفريقين لدوري روشن

واستعد الفريقان جيدًا لدوري روشن السعودي، وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية ولعب 6 مباريات ودية، ويأمل في تحقيق انطلاقة قوية مع مدربه الجديد فيسينتي مورينو.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن معسكرًا خارجيًا في تركيا، ولعب 3 مباريات ودية، ويطمح في الظهور بشكل جيد مع مدربه الكرواتي ألين هورفات.