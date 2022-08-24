أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قبل قليل، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي ألفريد ندياي رسميًا.

الشباب يخالص ألفريد ندياي

ووقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع ألفريد ندياي، وقدمت شكرها للاعب السنغالي على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، وتمنت له التوفيق.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من توديع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للاعب السنغالي.

وكان الشباب قد تعاقد مع ألفريد ندياي في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، قبل أن يرحل اليوم لتسجيل الإسباني سانتي مينا بدلًا منه، حيث تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لموسم.

الشباب يبدأ الموسم بمواجهة الباطن

وخاض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، ولعب عددًا من المباريات الودية، أملًا في التألق بالموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم الجمعة المقبل.