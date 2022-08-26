أصبح نادي الشباب قريبًا من ضم فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، وذلك قبل 4 أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في المملكة.
#وليد_الفراج: إدارة #الاتحاد تتمنى التوفيق لفهد المولد بعد رفع الإيقاف.. اللاعب توجه إلى لندن بطلب من مدرب #المنتخب_السعودي لعمل معسكر خاص .. أنباء عن ان اللاعب أقرب للشباب
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 25, 2022
ويبدو أن نادي الاتحاد أقرب للاستغناء عن خدمات فهد المولد بسبب قضية المنشطات وإيقافه لمدة 18 شهرًا فيها.
الشباب يُخطط لضم فهد المولد
وبحسب تقارير إعلامية فإن الشباب يدرس التعاقد مع فهد المولد الذي يخوض حاليًا فترة إعدادية في إنجلترا، استعدادًا للمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.
برنامج ” أكشن مع وليد” ذكر أن الليث يرغب في ضم المولد وإنقاذ مسيرته، خاصة أن جماهير الاتحاد كانت انتقدت مستوى اللاعب بالفترة الأخيرة.
وكشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن تطور جديد قد يمنع تخفيض مدة عقوبة إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد.
وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت في مارس الماضي إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، لكن جراح الظفيري وكيل أعمال المولد فقال: “اليوم مختلف ومستثنى عن باقي الأيام، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد، حمدًا يُوافي نعمك”.
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