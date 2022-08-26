أصبح نادي الشباب قريبًا من ضم فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، وذلك قبل 4 أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في المملكة.

#وليد_الفراج: إدارة #الاتحاد تتمنى التوفيق لفهد المولد بعد رفع الإيقاف.. اللاعب توجه إلى لندن بطلب من مدرب #المنتخب_السعودي لعمل معسكر خاص .. أنباء عن ان اللاعب أقرب للشباب اشترك الآن على #ShahidVIPhttps://t.co/wlLYDruwhu#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/8PxqpnToBS — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 25, 2022

ويبدو أن نادي الاتحاد أقرب للاستغناء عن خدمات فهد المولد بسبب قضية المنشطات وإيقافه لمدة 18 شهرًا فيها.

الشباب يُخطط لضم فهد المولد

وبحسب تقارير إعلامية فإن الشباب يدرس التعاقد مع فهد المولد الذي يخوض حاليًا فترة إعدادية في إنجلترا، استعدادًا للمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

برنامج ” أكشن مع وليد” ذكر أن الليث يرغب في ضم المولد وإنقاذ مسيرته، خاصة أن جماهير الاتحاد كانت انتقدت مستوى اللاعب بالفترة الأخيرة.

وكشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن تطور جديد قد يمنع تخفيض مدة عقوبة إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد.

وأكدت تقارير أن مركز التحكيم الرياضي السعودي خفض عقوبة فهد المولد، واللاعب يحق له المشاركة رسميًا خلال الفترة المقبلة.

أحمد الأمير قال عبر حسابه في “تويتر” : “أي قرار يُصدر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بخصوص قضايا المنشطات، يحق لـ الاتحاد الدولي الخاص باللعبة وكذلك الوادا، استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، لذا قرار تخفيض عقوبة المولد من الممكن أن يتم استئنافه إما من الفيفا أو من وادا أمام كاس”.