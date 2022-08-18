وجهت شرطة مدينة ليفربول البريطانية تحذيرًا لـ البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بسبب واقعة كسرة لـ هاتف نقال مملوك لـ طفل صغير مشجع لنادي إيفرتون بعد مباراة بين اليونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

ماذا حدث بين الطفل وبين كريستيانو رونالدو ؟

وكانت والدة الطفل قالت عبر حسابها في “تويتر” في إبريل الماضي بعد المباراة: “مباراة جميلة في كرة القدم مع نجلي جاك تحولت إلى شكوى إلى الشرطة، لأن رونالدو حطم هاتفه، أثناء تسجيل خروج اللاعب وهو غاضب”.

وأضافت: “أنا مصدومة مما فعل لاعب مان يونايتد، كيف يصف نفسه باللاعب المحترف ويفعل هذا بطفل من عمر أطفاله؟، هؤلاء اللاعبين مخربين وبلطجية كيف يمكن أن يصف شعوره إذا حدث هذا الأمر لطفل من أطفاله”.

ورد النجم البرتغالي على تصرفه عبر حسابه في ”الإنستجرام” قائلًا: “الأمر ليس بالسهل للتعامل مع هذا الأمر محزن، ويجب علينا أن نكون محترمين وصبورين مع الآخرين، وخاصة الأطفال والشباب، أريد أن أعتذر عن ما بدر مني، وأدعو هذا الطفل لحضور مباراة لليونايتد في أولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية واعتذاري أيضًا”.

صحيفة “ميرور” البريطانية ذكرت أن شرطة مدينة ليفربول اكتفت بتحذير رونالدو والتعهد منه بعدم تكرار هذا الأمر مستقبلًا”.