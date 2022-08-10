انتقد مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سابقًا، محمد الشيخي إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي، بعد تعيين البلجيكي يان وينكل مستشارًا فنيًا لفريق كريم القدم.

الشيخي ينتقد إدارة النادي الأهلي

وعلق الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لو قيم المستشار البلجيكي يان وينكل عمل إدارة الأهلي في اختيار الأجانب والمدرب لأوصى بطردها أولًا”.

وتابع محمد الشيخي قائلًا: “يقول الخبر إن من مهامه: اختيار اللاعبين الأجانب وطواقم التدريب: أي لاعبين أجانب بعد التعاقد مع عاطلين، وأي طواقم تدريبية بعد التعاقد مع مدرب متخصص في الهبوط والنتائج السلبية؟”.

يان وينكل مستشارًا فنيًا لكرة القدم

وأكدت تقارير صحافية أن النادي الأهلي اتفق بشكل نهائي مع مستشار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، البلجيكي يان وينكل للعمل مستشارًا فنيًا لفرق الكرة، على أن يبدأ مهام عمله خلال اليومين المقبلين.

ولفتت التقارير إلى أن البلجيكي يان سيختار اللاعبين الأجانب والطواقم التدريبية، بالإضافة إلى كتابة التقارير ورفع التوصيات الفنية لإدارة النادي.