دعت منظمة الصحة العالمية، المواطنين لاقتراح أسماء جديدة لفيروس جدري القردة، لتخفيف الوصمة التي تترافق مع الاسم الحالي للمرض سريع الانتشار، خاصة بعد تسجيل هجمات على حيوانات القرود.

قلق حيال اسم المرض

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أعربت الصحة العالمية، منذ أسابيع عن قلقها حيال اسم المرض الذي ظهر على الساحة العالمية في مايو الماضي.

وحذر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكل وصمة، من جهة، لحيوانات القرود التي تلعب دورا صغيرا في انتشاره، ولقارة إفريقيا من جهة أخرى، التي غالبًا ما ترتبط بها هذه الحيوانات.

وتم تسجيل حالات هجوم أشخاص على قرود في البرازيل، على خلفية الخوف من المرض.

اسم لا وصمة له

وقالت المتحدثة باسم المنظمة فضيلة شايب للصحفيين “أُعطي مرض جدري القردة اسمه قبل فترة الممارسات الحالية السليمة في تسمية الأمراض”.

وأضافت شايب: “نريد فعلًا أن نجد اسمًا لا يكون وصمة”، مشيرة إلى أن مجال الاستشارات مفتوح حاليًا للجميع عبر موقع إلكتروني تابع لمنظمة الصحة العالمية.

أعلى مستوى للتأهب

وكان قد تم تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة مؤكدة بجدري القرود في العالم منذ مطلع 2022، وتوفي 12 مصابًا من بينهم.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية في 23 يوليو الماضي، أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة المرض.