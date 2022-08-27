أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كورونا، وذلك بعد تسجيل مليون حالة وفاة بالمرض هذا العام.

حصيلة تفطر القلب:

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة إن هذه الحصيلة “تفطر القلب”، لأن الاختبارات والعلاجات واللقاحات وإجراءات الصحة العامة جميعها متوافرة للسيطرة على الفيروس.

وأضافت في حوار مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية “بما أننا في السنة الثالثة لتفشي وباء كورونا (…) فإن الأمر أكثر مأساوية لامتلاكنا الأدوات التي يمكنها بالفعل منع هذه الوفيات”. وأشارت إلى أنه “أصبح الكثير منا مصابا بالخدر تجاه الأرقام”.

وتابعت “نحتاج إلى مراجعة واقعية. نحتاج حقا إلى تقييم أين نحن الآن. لا يجب أن نكون في موقف يفارق فيه ما بين 14 إلى 15 ألف شخص الحياة كل أسبوع”. وشددت ماريا فان كيرخوف على أن الوباء لم ينته بعد، ولكن يمكن وضع حد له بينما يستمر الناس في عيش حياتهم اليومية.

نكون أكثر حرصًا:

وقالت “نحتاج فقط إلى بعض التفكير الإضافي في ذلك، بأن نكون أكثر حرصًا بعض الشيء”، مضيفة “الكثير من الناس يتحدثون عن التعايش مع كورونا، لكن علينا التعايش معه بمسؤولية”.

وحذرت “مليون حالة وفاة هذا العام ليست تعايشًا مع كورونا، وأن يكون لدينا 15 ألف حالة وفاة في الأسبوع لا يعد تعايشا مع كوفيد بشكل مسؤول”.