شددت وزارة الصحة على أهمية إجراء الفحوصات الطبية للطلاب قبل بدء الدراسة.

الفحوصات الطبية المطلوبة

وفيما يتعلق بالفحوصات الطبية المطلوبة، أشارت إلى أن أهمها هي:

ـ فحص اللياقة الطبية للصف الأول الابتدائي؛ وهو فحص تقييم الحالة الطبية بشكل عام للتأكد من سلامة الطالب من الإعاقات الجسدية والعقلية.

ـ الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس؛ هو فحص طبي لفئات عمرية محددة من الطلبة بهدف متابعة مؤشرات صحية معينة.

أهمية إجراء الفحوصات الطبية

وفيما يتعلق بأهمية إجراء هذه الفحوصات، فبينت أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية يتميزون سرعة النمو الجسدي والنفسي، ولذلك تكمن أهمية هذه الفحوصات فيما يلي:

ـ التأكد من نموهم الطبيعي.

ـ اكتشاف أي مشكلات صحية.

ـ تقديم العلاج مبكرًا.