أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وحالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 109 حالات تعافي، و2 حالة وفاة، و53 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 812,903 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 800,023 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9282 حالة وفاة.

أعلى المدن إصابة

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلًا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض 24، وجدة 14، والدمام 7، المدينة والطائف وأبها 3.

أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض 28، وجدة 27، والدمام 9، ومكة 6، والطائف والهفوف 4.