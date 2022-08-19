أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 119 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقًا لموقع إحصاءات كورونا في وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في السعودية 812,486 حالة، من بينها 3739 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 65 حالة فقط تتلقى العناية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 799,473 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9274 حالة وفاة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط لـبس الكمامـة للـدخول إليهـا، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.