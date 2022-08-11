أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل (130) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (811,642) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (209) حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (798,381) حالة.

وبينت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9265) حالة.

لقاحات كورونا

وتابعت الوزارة: “إن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,442,643) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل (150) إصابة، و(220) حالة تعاف، وحالة وفاة واحدة فقط

وأشارت إلى أن نسبة الشفاء من كورونا وصلت إلى (98.36 %)، ونسبة الإصابات إلى (2.28 %)