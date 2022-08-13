أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 811853 حالة حتى الآن.

حالات الوفاة والشفاء

وكشفت الوزارة أنه تم تسجيل 134 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 798698 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9269 حالة وفاة.

وبينت أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن إلى 9269 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة بلغت 82 حالة.