أوضحت وزارة الصحة عددًا من الشروط لشراء حقيبة مدرسية صحية؛ نظرًا لاقتراب الموسم الدراسي الجديد.

مواصفات الحقيبة المدرسية

وبينت الوزارة في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر أهم المواصفات التي يجب مراعاتها قبل شراء الحقيبة المدرسية؛ وهي:

ـ التأكد من كون حزام الكتف مبطناً.

ـ التأكد من ألا تكون الحقيبة بحزام واحد.

ـ أن تحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن.

ـ لا ينصح باستخدام الحقيبة ذات العلاج لأنها أكبر من حجم الطالب وقد تتسبب في آلام بالظهر، والكتف.

اختيار الحقيبة المدرسية

وفي وقت سابق؛ قالت الوزارة عبر مقطع فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن اختيار الحقيبة المدرسية يتضمن التأكد من أن حجم الحقيبة ليس أعلى من الكتف ولا تحت الظهر، على أن تكون بحزامين مبطنين للكتف، ولا يزيد وزنها على 10% من وزن الطالب.

وشددت الصحة على أنه يجب مراعاة أن الحقيبة تأخذ الكتب المطلوبة بالجدول الدراسي اليومي واختيارها بجيوب متعددة لتوزيع الوزن، وفي حالة حمل الحقيبة يتم ثني الركبة وحملها بظهر مستقيم.