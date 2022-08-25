أثار المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، قلق جماهير العالمي قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي.

الصرامي يؤكد عدم جاهزية النصر للمنافسة

وعلق سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “على كل نصراوي التصالح مع الواقع.. النصر غير جاهز للمنافسة على الألقاب هذا الموسم”.

وواصل الصرامي حديثه قائلًا: “جارسيا يبذل مجهودات جبارة لصناعة فريق يحقق الطموحات المنتظرة.. الفلسفة الفنية التي يتبعها جارسيا اصطدمت بنواقص الأدوات العناصرية؛ فالفريق يعاني من غياب الهداف وصانع كرة الهدف”.

العالمي يبدأ الدوري بمواجهة الوحدة

وسيبدأ النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بقيادة رودي جارسيا، معسكرًا استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي، ولعب عدة وديات وقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).