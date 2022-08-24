أشاد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي بقوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقدرته على التتويج بلقب الدوري أكثر من مرة.

الصرامي يشيد بقوة الهلال

وقال الصرامي عبر حسابه الحاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا يظهر أمامي فريق قادر على حرمان الهلال من تحقيق السوبر هاتريك”.

وتابع: “الاتحاد؛ يعاني من ضعف اللاعب البديل.. الشباب؛ الجوانب الاقتصادية تعطله كثيرًا في مراحل الحسم.. النصر؛ يعشق صناعة القضايا خارج الملعب، ونجومه يعانون من ضغوطات نفسية أفقدتهم التركيز فغابت الروح”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري المحترفين لموسمين متتاليين، وتأمل جماهير في حصد اللقب الثالث تواليًا.

الزعيم يبدأ مشواره بمواجهة الخليج

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الخليج، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويطمح الأزرق في مواصلة تألقه أمام الفرق الصاعدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالجولة الافتتاحية، وتحقيق الفوز ضد الخليج، ويمكن الاطلاع على نتائجه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).