أشاد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي بالعمل الذي تقوم به إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، مؤكدًا أن الأزرق يُنافس نفسه فقط.

الهلال دخل في منافسة مع نفسه

وقال سعود الصرامي: “الهلال دخل في منافسة مع نفسه، وترك للمنافسين الحسرة والندامة والصراع النفسي.. النادي امتلأت خزائنه بالبطولات، الأزرق ذهب إلى عالم آخر من الحضارة الرياضية”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “امتلاك الإستاد الرياضي، الاستثمار الرياضي والاستدامية الاقتصادية.. الهلال صار مشروعًا رياضيًا عالميًا”.

حفل فاخر لإطلاق الهوية الجديدة

وعلق على حفل الأزرق لإطلاق الهوية الجديدة وقميص الفريق الأول لكرة القدم، قائلًا: “حفل الهلال الفاخر رسالة حضارية وثقافة رياضية لإدارات الأندية حتى تحترم النادي، مدرجه وتاريخه”.

وأشاد سعود الصرامي بإقامة الحفل في فندق، واختتم حديثه قائلًا: “لحظة إقامة حفل تهتم بقيمة الكيان.. فإقامة حفل وسط الملعب لإزاحة ستار غير مناسب.. المغرد الفاشل الذي ينتقد الحفل لا يعرف الفورسيزون؟!”.

وجاء حديث الصرامي بعد حفل الزعيم الذي كشف عن شعاره الجديد، والذي شهد شراء عضو الشرف الذهبي، الأمير الوليد بن طلال أول قميص مقابل مليوني ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).