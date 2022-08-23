أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي ربح 18.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، بارتفاع 132 % عن الربع الثاني من 2021.

سبب ارتفاع الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب تسجيل الأرباح، ارتفاع المبيعات إلى 226.9 مليون ريال، وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح لبعض المنتجات.

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 5.98 نقاط ليقفل عند مستوى 12560.48 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم الرئيس

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 138 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 341 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سدافكو، وأسترا الصناعية، وبوبا العربية، وطباعة وتغليف، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بروج للتأمين، وسلامة، والخدمات الأرضية، وتهامة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و7.09%.