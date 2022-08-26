وقّع الصندوق السعودي للتنمية، اليوم اتفاقية مع جمهورية الكاميرون لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الإقليمي في مدينة مبالمايو، بقرضٍ تنموي ميسّر تقدر قيمته بـ (12) مليون دولار.

مراكز طبية متخصصة:

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء وتجهيز المستشفى، بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (200) سرير طبي، يتضمن أقسامًا ومراكز طبية متخصصة ومباني بمساحة إجمالية (14) ألف م2، ومساحات أخرى للخدمات التشغيلية تصل إلى (8500) م2.

تشييد وتأهيل طرق:

وكذلك تشييد وتأهيل الطرق الداخلية والطريق الذي يربط المستشفى بالطريق الوطني، وتجهيز مساحة لهبوط الطائرة المروحية في حالات الطوارئ.