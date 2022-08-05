استدعى البيت الأبيض السفير الصيني تشين قانغ، للتنديد بتصعيد الإجراءات ضد تايوان والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في تصريحات صحفية، إنه “بعد تصرفات الصين، استدعينا السفير تشين قانغ إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الأعمال الاستفزازية الصينية بحسب رويترز.

الصين تعاقب نانسي بيلوسي

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان التي أثارت غضب بكين.

وقالت الوزارة إن بيلوسي “تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها” عبر الزيارة، موضحة أن الصين “ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق فرانس برس.

تعليق التعاون العسكري

وأعلنت بكين، اليوم الجمعة، عن سلسلة من إجراءات وقف التعاون مع واشنطن على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الثلاثاء الماضي، بعد تحذيرات بكين.

وحسب “سكاي نيوز عربية”، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين قررت إلغاء المحادثات على مستوى القادة العسكريين مع الولايات المتحدة، كما تعتزم وقف محادثات المناخ معها.

وأضافت أن الصين قررت وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة عبر الحدود، وآلية السلامة البحرية، لافتة إلى أن بكين ستتخذ المزيد من الخطوات ردًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.