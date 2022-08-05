أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن سلسلة من إجراءات وقف التعاون مع الولايات المتحدة على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الثلاثاء الماضي، بعد تحذيرات بكين.

إجراءات الصين ضد أمريكا

وحسب “سكاي نيوز عربية”، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين قررت إلغاء المحادثات على مستوى القادة العسكريين مع الولايات المتحدة، كما تعتزم وقف محادثات المناخ معها.

وأضافت أن الصين قررت وقف التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجريمة عبر الحدود، وآلية السلامة البحرية، لافتة إلى أن بكين ستتخذ المزيد من الخطوات ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

عقوبات ضد بيلوسي

كما أعلنت الصين، أيضًا فرض عقوبات غير محددة على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صادر، اليوم الجمعة، إن بيلوسي تجاهلت مخاوف الصين ومعارضتها الحازمة لزيارتها للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وأضاف “رغم ما أبدته الصين من مخاوف جادة ومعارضة حازمة، أصرت بيلوسي على زيارة تايوان والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها وانتهاك سياسة صين واحدة وتهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأوضحت أن الصين “ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة”، ردا على ما وصفته بأفعالها “الخبيثة” و”الاستفزازية”.

زيارة ليوم وسط تهديد صيني

وغادرت بيلوسي، تايوان يوم الأربعاء، بعد زيارة استمرت يومًا وأثارت ردود أفعال عالمية. وأدانت الصين بشدة زيارة المسؤولة الأمريكية التي تعد زيارة أرفع مسؤولة من واشنطن لتايوان منذ 25 عامًا.

وخرجت وزارة الخارجية بتصريحات تحمل نبرة حادة وعدوانية، قائلة إنها لن ترضخ أبدًا لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان، مضيفة أن بكين مضطرة للدفاع عن نفسها، وأن أي إجراءات مضادة ستكون ردًا مبررًا وضروريًا على سلوك واشنطن.