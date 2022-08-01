هددت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن بكين ستتخذ إجراءات “حاسمة وفعالة” في حال قررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الاثنين: “إذا زارت بيلوسي تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وسيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية”. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان: “جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي”.

الوضع في تايوان

وأشار المتحدث إلى أن زيارة بيلوسي لتايبيه ستزعزع الاستقرار في مضيق تايوان وستوجه ضربة للعلاقات الصينية الأمريكية، وقال: “ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وفعالة”.

وقالت بيلوسي التي انطلقت أمس في جولة آسيوية، إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان خلال جولتها، لكنها لم تذكر تايوان.

وفي وقت سابق لم تستبعد وسائل الإعلام الأمريكية، احتمال زيارة بيلوسي لتايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات متعللة بالدواعي الأمنية.