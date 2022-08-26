حقق الفريق الكروي الأول بنادي الطائي فوزًا ثمينًا على حساب نادي الاتفاق بهدفين لهدف في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د66' محمد القنيعان يسجل الهدف الثاني للطائي الاتفاق 1 × 2 الطائي#الاتفاق_الطائي ⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/JFT4yA3RD3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

الطائي كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب مبينزا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم نجح محمد الكويكبي في إضافة هدف التعادل لـ فارس الدهناء بالدقيقة الـ22.

وفي الشوط الثاني، نجح فارس الشمال في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد القنيعان في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة.

فارس الشمال حقق أول 3 نقاط له في دوري روشن للمحترفين، بينما فشل الاتفاق في حصد أي نقاط.