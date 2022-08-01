أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود،في وزارة الطاقة اليوم الاثنين، خدمة البلاغات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة .

تفاصيل خدمة البلاغات

وقالت وزارة الطاقة إنه يتم تقديم البلاغات عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وعند الدخول على وزارة الطاقة، يتم اختيار إنشاء بلاغ أو شكوى، حيث يتم تعبئة البيانات المطلوبة، وسيقوم فريق خدمة العملاء بالمساعدة.

وتبذل وزارة الطاقة وجميع الجهات المعنية بالرقابة على الظواهر السلبية والمشوهة للمظهر العام، في منع والقضاء على المخالفات التي تتم بمراكز الخدمات ومحطات الوقود.