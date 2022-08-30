أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): “إن الرحلات في مطار بغداد مستمرة، ولا يوجد أي توقف فيها”.

يأتي ذلك بعد فرض العمليات المشتركة حظرًا شاملاً للتجوال في جميع المحافظات العراقية، على خلفية الأحداث التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات.

وقد صدر قرار رسمي أمس الاثنين بتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق على خلفية الاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت.

إعلان حظر التجوال

وقال محافظ صلاح الدين رئيس اللجنة الأمنية العليا، في بيان أصدره أمس: “إلى مديري الدوائر الحكومية ورؤساء الوحدات الإدارية وتوابعها إنه تنفيذاً لأمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بحظر التجوال في المحافظات كافة، ندرج أدناه التعليمات الخاصة بمحافظة صلاح الدين، وكما يلي :

1. تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية ومن ضمنها الجامعات والمعاهد والمدارس.

2. تستمر الدوائر الخدمية والصحية بالعمل بشكل طبيعي، ويمنح المدراء صلاحية خفض تواجد الملاكات بنسبة 50٪ وحسب الحاجة.

3. تأمين انسيابية دخول السيارات الحوضية الخاصة بالوقود، وسيارات الحمل المخصصة لنقل المواد الغذائية بأنواعها.

4. استمرار الأفران والمخابز والمطاعم بعملها المعتاد.

5. تتولى الأجهزة الأمنية كافة تنفيذ ما جاء وفق السياقات المعتمدة.

وأضاف: “الأمر ينفذ اعتباراً من اليوم الاثنين المصادف 29 _8_2022 وحتى إشعار آخر”، مؤكداً أنه “سيتم إصدار تعليمات أخرى حسب الأوامر الصادرة من الجهات العليا”.

محافظات تعطل الدوام الرسمي

وقررت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، باستثناء الدوائر الأمنية يكون الدوام بنسبة 100٪ والدوائر الخدمية والصحية بنسبة 50٪.

وفي السياق نفسه أعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء في دوائر المحافظة.

وفي النجف الأشرف قال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان: “إنه نظراً لإعلان قيادة العمليات المشتركة حظر التجوال إلى إشعار آخر، تعلن محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية والصحية”.